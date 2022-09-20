РФ використовуватиме будь-який привід, щоб не повертати захисників Маріуполя, - Костін
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Російські окупанти використовуватимуть будь-який привід, щоб не повертати захисників Маріуполя з полону.
Про це повідомив генеральний прокурор Андрій Костін в інтерв'ю Lb.ua, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, доля полонених захисників Маріуполя – це "дуже складна історія", над якою працює дуже багато людей.
"Робота над поверненням дуже складна, будь-який привід, який Росія може використати, щоб не повертати полонених, вона використовуватиме", – сказав Костін.
Також він заявив, що з приводу теракту в Оленівці, де росіяни вбили українських військовополонених, відкрито кримінальне провадження. Щодо Маріуполя, то окупанти роблять все, щоб приховати сліди своїх воєнних злочинів.