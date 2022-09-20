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РФ використовуватиме будь-який привід, щоб не повертати захисників Маріуполя, - Костін

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РФ використовуватиме будь-який привід, щоб не повертати захисників Маріуполя, - Костін
Російські окупанти використовуватимуть будь-який привід, щоб не повертати захисників Маріуполя з полону.

Про це повідомив генеральний прокурор Андрій Костін в інтерв'ю Lb.ua, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, доля полонених захисників Маріуполя – це "дуже складна історія", над якою працює дуже багато людей.

"Робота над поверненням дуже складна, будь-який привід, який Росія може використати, щоб не повертати полонених, вона використовуватиме", – сказав Костін.

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Також він заявив, що з приводу теракту в Оленівці, де росіяни вбили українських військовополонених, відкрито кримінальне провадження. Щодо Маріуполя, то окупанти роблять все, щоб приховати сліди своїх воєнних злочинів.

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Топ коментарі

  • Мирон Левицький 97d5f3f1
    Так це і так було зрозуміло, тому зеДебіл їх і здав,
    і намагаються про них не згадувати.
  • Sophia-Maria Duglass
  • Maxim Ak-Murza
    Потому шо зерно Боневтику и Дерьмаку не враг.
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