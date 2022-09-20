Угорщина почала виконувати вимоги Єврокомісії, щоб отримати заблоковані 7,5 млрд євро, - міністерка юстиції Варґа
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда", із посиланням на фейсбук Варґи.
Перший із поданих законопроєктів має на меті впорядкувати відносини Угорщини з Європейським управлінням з питань запобігання шахрайству (OLAF), забезпечивши співпрацю з боку угорських податківців у розслідуваннях, пов’язаних із коштами ЄС.
Також документ зобов’язує компанії з управління державними активами публікувати тендери і визначає додаткові запобіжники проти конфлікту інтересів у таких управлінських структурах.
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"Угорщина поки не втратила ресурси ЄС і, з огляду на рішення Європейської комісії в неділю, ця небезпека навіть не є загрозою. Якщо угорський уряд виконає вимоги, процедура оцінювання буде завершена до кінця року", – впевнена міністерка юстиції.
Вона запевнила, що угорська влада "в наступні тижні й місяці зосередиться на виконанні зобов’язань".
Нагадаємо, Європейська комісія рекомендувала не виділяти Угорщині 65% коштів (7,5 млрд євро) за трьома програмами з ключового фонду ЄС через проблеми з верховенством права. Водночас Єврокомісія заклала основу для можливого компромісу, який дозволить Будапешту зберегти гроші.