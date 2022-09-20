Угорщина почала виконувати вимоги Єврокомісії, щоб отримати заблоковані 7,5 млрд євро, - міністерка юстиції Варґа

Міністерка юстиції Угорщини Юдіт Варґа в понеділок внесла до парламенту країни пакет законопроєктів, спрямованих на виконання вимог Європейської комісії задля розблокування 7,5 мільярда доларів фінансування.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда", із посиланням на фейсбук Варґи.

Перший із поданих законопроєктів має на меті впорядкувати відносини Угорщини з Європейським управлінням з питань запобігання шахрайству (OLAF), забезпечивши співпрацю з боку угорських податківців у розслідуваннях, пов’язаних із коштами ЄС.

Також документ зобов’язує компанії з управління державними активами публікувати тендери і визначає додаткові запобіжники проти конфлікту інтересів у таких управлінських структурах.

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"Угорщина поки не втратила ресурси ЄС і, з огляду на рішення Європейської комісії в неділю, ця небезпека навіть не є загрозою. Якщо угорський уряд виконає вимоги, процедура оцінювання буде завершена до кінця року", – впевнена міністерка юстиції.

Вона запевнила, що угорська влада "в наступні тижні й місяці зосередиться на виконанні зобов’язань".

Нагадаємо, Європейська комісія рекомендувала не виділяти Угорщині 65% коштів (7,5 млрд євро) за трьома програмами з ключового фонду ЄС через проблеми з верховенством права. Водночас Єврокомісія заклала основу для можливого компромісу, який дозволить Будапешту зберегти гроші.

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