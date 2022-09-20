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Бельгія має намір надіслати Україні більше зброї, - Кулеба провів зустріч із бельгійською колегою Лабіб

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Керівник МЗС Дмитро Кулеба у США провів зустріч із своїм бельгійським колегою Хаджи Лабібом.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у твіттері.

Кулеба заначив: "Зустрівся з бельгійською колегою Хаджи Лахбіб. Бельгія має намір надіслати Україні більше зброї та активізувати роботу з розмінування. Я поінформував міністра закордонних справ Лахбіба про Київський договір безпеки. Ми також погодилися, що Росія повинна відповідати за злочин агресії проти України".

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Бельгія має намір надіслати Україні більше зброї, - Кулеба провів зустріч із бельгійською колегою Лабіб 01

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Топ коментарі

  • Maxim Ak-Murza
    Marine Raiders и Army Rangers используют карабины FN SCAR. Интернациональный Легион вооружен тоже бельгийскими FN FNC. Несколько раз на видео с передка видел бельгийские же пулеметы FN MAG 58. Так шо бельгийская стрелковка Украинцам уже знакома.
  • Шимус
    В ОК "Південь" підтвердили знищення: - 1 складу з БК у Правдиному - 1 Су-25 (вранці) - 6 РСЗВ "Град" (!) - 4 САУ "Акація" - 3 танків - 3 гаубиць "Мста-Б" та "Мста-С" - 2 САУ "Гіацинт-С" - 8 од. авто- бронетехніки - 1 БПЛА "Орлан-10" - 1 БПЛА "Орлан-30" - 90 рашистів
  • U A 03b737e8
    Бельгійська зброя одна з найкращих в світі
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