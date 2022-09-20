Протягом 19 вересня на південному напрямку знищено 90 окупантів, 3 танки, 3 гаубиці, 6 САУ, 6 РСЗВ та 1 склад, - ОК "Південь"

Оперативне командування "Південь" оприлюднило інформацію про поточну оперативну обстановку на півдні України 19 вересня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у офіційному фейсбуці Командування.

У повідомленні зазначається: "Обстановка в нашій операційній зоні залишається стабільно напруженою, але контрольованою.

Противник продовжує зосереджувати зусилля на організації оборони та спробах втримати захоплені території. Намагається зірвати активні дії Сил оборони, обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення. На окремих напрямках проводить заходи щодо перегрупування своїх підрозділів, вводить резерви, активізує повітряну розвідку.

З метою покращення тактичного положення, ворог намагався провести штурмові дії силами до мотострілецького взводу в напрямку Давидів Брід – Білогірка. Вчасно виявлений та зупинений артилерійським вогнем. Із втратами ретирувався.

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Спроби налаштування альтернативної переправи через Дніпро, в районі Нової Каховки та Козацького, успіху не мали. Наведення переправи не витримало вогневого контролю й зупинилося. Баржа, завантажена озброєнням, технікою та особовим складом, потрапивши під вогневе ураження, поповнила підводний флот окупантів.

Протягом бойового дня ворог також продовжував обстріли наших позицій вздовж лінії фронту, по прилеглих територіальних громадах, наніс 3 авіаційні та 3 ракетні удари.

В Криворізькому районі Дніпропетровщини ворог продовжував шантаж ракетними ударами по критичній інфраструктурі. Обійшлось без жертв.

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По Баштанському району Миколаївщини ввечері бив реактивними снарядами з системи залпового вогню "Смерч" та згодом ще й з зенітно-ракетних систем С-300. Уражено відкриті ділянки місцевості, сільськогосподарські угіддя. Беж людських втрат.

Нашою авіацією нанесено 15 ударів по ворогу. 2 безпілотних розвідника оперативно-тактичного рівню "Орлан-10" та "Орлан-30" знищено.

Ракетно-артилерійськими підрозділами виконано понад 260 вогневих завдань, в тому числі по 4 районах зосередження ворожих резервів живої сили та техніки в Бериславському, Генічеському, Каховському й Херсонському районах, по мостах і альтернативних переправах – понтонах і баржах.

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Підтверджені втрати ворога складають 90 рашистів, 3 танки, 8 одиниць іншої авто-бронетехніки, 3 гаубиці "Мста-Б" й "Мста-С",

4 самохідних 152 мм "Акації", 2 самохідних гармати "Гіацинт-С", 6 реактивних систем залпового вогню "Град" і склад ворожих боєприпасів в Правдиному.

З послабленням шторму корабельне угруповання ворога збільшилось до 10 одиниць, що продовжують укриватися вздовж кримського узбережжя. На бойовому чергуванні 3 надводних ракетоносії 24-ох "Калібрів" і 3 великих десантних кораблі".

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