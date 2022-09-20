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США готові надати танки Україні, але ЗСУ треба навчитися їх використовувати, - ЗМІ

22 020117
США готові надати танки Україні, але ЗСУ треба навчитися їх використовувати, - ЗМІ
США можуть надати Україні сучасні танки, проте для цього ЗСУ треба навчитися володіти ними.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на твіттер американського журналіста Джека Детча.

Представник Міністерства оборони США заявив, що "танки знаходяться на столі" для ЗСУ, але Україна має продемонструвати здатність використовувати їх перед тим, як буде прийнято рішення відправити партію.

Він зазначив, що західні країни вже надали Україні танки радянських часів.

Нагадаємо, Міноборони Німеччини відмовляється передавати Україні бойові танки, про що неодноразово заявляла голова відомства та канцлер Олаф Шольц.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В уряді Німеччини немає змін у позиції щодо танків для ЗСУ, - міністр фінансів Лінднер

Топ коментарі

  • And Kansay
    ********! Надайте. Наші використають так що аж *******.
  • Ан Мур
    це повідомлення означає, що десь в Рамштайні (ну, інша база Європи... в Іспанії, чи Бельгії) перша група українських танкістів закінчує курси по керуванню і використанню Абрамсів.
  • Krug J
    Один танчик зробіть іменний і намалюйте всім відомий хрест, для пана Валерія Залужнего. В нього є мрія на Абрамсі по червоній площі проїхатися. P.S. А боневтіка до танків не допускати, а то бідоносець все зіпсує.
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