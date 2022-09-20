Росія має повернути Україні Крим. Це те, що потрібно і те, що очікується, - Ердоган

Росія має повернути Україні всі окуповані території. Це також стосується Криму.

Про це президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган заявив в інтерв'ю американському телеканалу PBS, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Анадолу".

На думку президента Туреччини Реджепа Тайїпа Ердогана, у питанні завершення російсько-української війни особливе значення має, по-перше, позиція Росії та, по-друге, повернення захоплених територій Україні.

А для вирішення всіх спірних моментів необхідна особиста зустріч Володимира Зеленського та Володимира Путіна, проте, попри всі спроби, організувати прямий діалог між ними поки не вдалося.

За його словами, при досягненні миру між Росією та Україною особливого значення набуває повернення захоплених територій, в тому числі окупованого у 2014 році Криму.

"Це те, що потрібно і те, що очікується. У цьому питанні пан Гутерріш (генсек ООН. - Ред.) зробив певні кроки. Є кроки, які ми зробили. Повернення (територій. - Ред.) справді полегшить нашу роботу", - наголосив президент Туреччини.

"Кримські татари є і нашими співвітчизниками. Ми сказали Росії, що "якщо ви підете на цей крок, то заспокоїте і нас, заспокоїте Україну, заспокоїте і кримських татар". Але, на жаль, з того часу там не було зроблено жодного кроку в цьому напрямку".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Посол США Брінк про повернення Криму військовим шляхом: Півострів - це Україна. Ми підтримуємо рух України до перемоги