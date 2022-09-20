Україна та Росія домовилися по обмін 200 військовополонених, - Ердоган
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Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що Україні та Росії вдалося досягти домовленості про обмін 200 військовополонених.
Про це він заявив в інтерв'ю американському телеканалу PBS, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Анадолу".
Президент Туреччини вважає, що завдяки цьому "буде зроблено значний крок уперед".
"За домовленістю сторін буде обміняно 200 заручників", - заявив він.
Також Ердоган зазначив, що жодне "вторгнення не може бути виправданим".