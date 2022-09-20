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Прага передасть Україні 22 трамваї та автобуси

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Прага передасть Україні 22 трамваї та автобуси
Прага вирішила подарувати Україні 22 трамваї та автобуси, більшість - для Харкова, щоб замінити втрачені внаслідок обстрілів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Novinky з посиланням на заяву мера мера Зденека Гржиба.

Оператор громадського транспорту Праги (DPP) передасть Україні через громадську організацію People in Need 20 трамваїв та два автобуси, які використовувалися у місті, а зараз списуються.

"Важливо починати відбудову міст, щоб люди могли повертатися додому. Це наша спільна мета", - сказав Зденек Гржиб.

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Усі трамваї призначені для Харкова, а автобуси - для Хмельницького. За словами мера, транспорт вирушить в Україну кількома партіями. Темпи будуть залежати від завантаженості логістичного маршруту та безпекової ситуації, може йтися "від днів до тижнів".

Прага й раніше неодноразово робила такі подарунки для України. Зокрема, кілька років тому чеська столиця подарувала трамваї для Маріуполя.

Топ коментарі

  • Gal
    Те, що в чехів списане в нас майже за нове зійде. І передають вони, між іншим, після капремонту або хоча б ТО. В нас "списані" тролейбуси Шкода вже два-три наші "нові" пережили. І ще - дарованому коню в зуби не заглядають, ну не та в нас сьогодні ситуація, щоб випендрюватись.
  • Stanislav Bryzhyk
    А може закрив би патякалку і подякував людям за допомогу? Чи бидло даунбаське?
  • Vlad D 3e787b09
    То есть пражакам не зазорно ездить на таких трамваях. А ничего что к примеру а у боинга 747 в Европе и США средний возраст около 20 лет. Или к боингу тоже такие же претензии будут?
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