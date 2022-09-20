Новини • Агресія Росії проти України

У США розглядають можливість надати Україні додаткову допомогу у 12 млрд доларів, - CNN

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У США розглядають можливість надати Україні додаткову допомогу у 12 млрд доларів, - CNN
Вона включатиме гуманітарну, економічну та військову допомогу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на CNN

За інформацією видання, сенатори-республіканці попередньо підтримали виділення  додаткової допомоги Україні, про яку просив Білий дім. 

"На таємній нараді, яка відбулася 19 вересня, обговорили пакет допомоги Україні. Попередньо він становитиме 12 млрд доларів. І включатиме гуманітарну, економічну та військову допомогу", - йдеться в повідомленні.

Обговорення відбуваються в критичний момент російської війни в Україні. Офіційні особи США загалом розглядають нещодавню активність України як доказ того, що типи зброї та розвідувальні дані, які Захід надає Україні в останні місяці, були ефективними.

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Топ коментарі

  • Друг Народа
    Вклоняюсь за допомогу Америка! Смерть кацапам!
  • PREDATOR PREDATOR
    Потрібні танки, сау і ракети на 300 км. Це все в США стоїть на складах. Танків там три тисячі М1А1 і М1А2, стоять і ніде не задіяні Це надпотужні танки, в лоб не пробивні, для атак якраз підходять. І це буде принципово, що американські танки, будуть розносити, москальські.
  • ТутАхламон
    Амери знають ,що роблять.
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