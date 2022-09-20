У США розглядають можливість надати Україні додаткову допомогу у 12 млрд доларів, - CNN

Вона включатиме гуманітарну, економічну та військову допомогу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.

За інформацією видання, сенатори-республіканці попередньо підтримали виділення додаткової допомоги Україні, про яку просив Білий дім.

"На таємній нараді, яка відбулася 19 вересня, обговорили пакет допомоги Україні. Попередньо він становитиме 12 млрд доларів. І включатиме гуманітарну, економічну та військову допомогу", - йдеться в повідомленні.

Обговорення відбуваються в критичний момент російської війни в Україні. Офіційні особи США загалом розглядають нещодавню активність України як доказ того, що типи зброї та розвідувальні дані, які Захід надає Україні в останні місяці, були ефективними.

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