391 дитина загинула в Україні через агресію РФ, понад 760 - поранені, - Офіс генпрокурора

Станом на ранок 20 вересня 2022 року понад 1151 дитина постраждала в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів 391 дитина загинула та понад 760 отримали поранення різного ступеню тяжкості.

Як інформує Цензор.НЕТ. про це повідомляють у Офісі Генпрокурора.

Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях. Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 397, Харківській - 219, Київській - 116, Миколаївській - 72, Чернігівській - 68, Луганській - 61, Херсонській - 55, Запорізькій - 47, Дніпропетровській - 26.

"19 вересня внаслідок обстрілу ворогом Пологівського району Запорізької області загинула 17-річна дівчина. Також 19 вересня внаслідок чергового обстрілу окупантами Донецької області поранено 12-річну дівчинку", - йдеться у повідомленні.

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Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2500 закладів освіти. З них 289 зруйновано повністю.