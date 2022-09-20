Контрнаступ ЗСУ викликає у ворога паніку, росіяни не можуть його зупинити, - ISW
Про це йдеться у звіті аналітиків американського Інституту вивчення війни (ISW), повідомляє Цензор.НЕТ.
Вони зазначають, що бажання термінового референдуму за "кримським сценарієм" - непослідовний підхід, оскільки російські війська не повністю окупували Донецьку й Луганську області.
На думку експертів, часткова анексія на даному етапі поставить Кремль у дивне та принизливе становище - Москві доведеться вимагати, щоб українські війська не окупували "російську" територію, разом з тим, що вона не може забезпечити виконання цієї вимоги.
В ISW припустили, що російське керівництво розраховує мобілізувати більше людей у свої підрозділи користуючись з частково анексованих територій, а також усередині Росії, оскільки у командування РФ закінчуються сили, які б протистояли просуванню українських військ Луганською областю.
Експерти зазначили, що в цьому останньому обговоренні анексії не згадуються інші частини окупованого Росією півдня України, де Кремль раніше планував провести фіктивні референдуми про анексію.
Ключові висновки аналітиків інституту:
- Термінове обговорення 19 вересня серед російських ставлеників щодо необхідності негайної анексії Росією Луганської та Донецької областей (значна частина останніх не знаходиться під контролем Росії) свідчить про те, що триваючий контрнаступ України на півночі викликає паніку у ворога.
- Українські успіхи в контрнаступі погіршують моральний стан російських підрозділів, які до вторгнення в Україну вважалися елітними.
- Ймовірно, українські війська продовжують обмежені та локалізовані наступальні дії через річку Оскіл та на лінії Лиман-Ямпіль-Білогорівка.
- Російські війська продовжували наступати на південь від Бахмута.
- Українські війська продовжують наносити удари по російських військових, транспортних і матеріально-технічних об’єктах у Херсонській області.
- Українські та російські джерела визначили три зони військової активності 19 вересня: на північний захід від Херсона, поблизу українського плацдарму через річку Інгулець та на півночі Херсонської області поблизу Ольгіне.
- Чисельність добровольчих підрозділів, які може створити Росія, швидше за все, зменшується.