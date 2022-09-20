Ворог за минулу добу обстріляв Очаків та дві громади на Миколаївщині

Під ворожим вогнем опинилися Березнегуватська та Широківська громади.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Facebook-сторінку Миколаївської ОВА.

"Під ворожим вогнем залишається Березнегуватська громада. Так, 19 вересня, о 10:40 були обстріли прилеглих територій станції Березнегувате, с.Мурахівка. Також вибухи лунали біля сіл Любомирівка, Червоний Яр та Лепетиха. Вночі, 20 вересня, орієнтовно обстрілів знову зазнало смт Березнегувате. Пошкоджено навчальний заклад – у будівлі вилетіли вікна. Інформація щодо масштабів руйнувань уточнюється", - йдеться у повідомленні.

19 вересня з 18:35 та 20 вересня з 03:20, ворог завдавав ударів по аквазоні та прибережній зоні м. Очаків Очаківської громади. Постраждалих немає.

Обстріли були й за межами сіл Червона Долина та Широке Широківської громади.

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