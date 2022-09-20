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У Казахстані почали затримувати російські вантажівки з товарами з ЄС

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У Казахстані почали затримувати російські вантажівки з товарами з ЄС
У Казахстані почали затримувати вантажівки з РФ із товарами з Європи. Відомо про 8 затриманих автопоїздів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у російських ЗМІ.

Про транзитне транспортування європейських товарів до Росії зазначають у Асоціації міжнародних автомобільних перевізників.

"Ми знаємо про вісім випадків затримання автопоїздів російських перевізників. Частина з них перебуває на стоянках для порушників, щодня зберігання на яких обходиться дорого. Інші - на митних терміналах. Деякі автопоїзди стоять прямо на дорозі. Усі документи у водіїв вилучили, тому вони нікуди не можуть виїхати", - йдеться у повідомленні.

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Повідомяється, що вантажівки затримують, оскільки Астана запровадила нові вимоги для транзиту.

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Топ коментарі

  • Andry Moon
    Уявляю ціну товару з Европи, яку везуть в підорашу через Казахстан
  • ТутАхламон
    Потрохи цю країну нелюдів вдається оточити "колючим дротом"...
  • Белла Богун
    Яка жахлива русофобія. Терміново "денацифікувати" Казахстан!
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