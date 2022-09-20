Трасс - народу України: "Велика Британія продовжуватиме стояти за вами на кожному етапі шляху"

Велика Британія наступного року виділить на військову допомогу Україні стільки ж, скільки й нинішнього (близько 2,3 млрд), або навіть більше.

Про це заявила прем'єр-міністр Елізабет Трасс, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net.

"Перемоги України в останні тижні надихають. Знову і знову ці сміливі люди кидали виклик тим, хто сумнівається, і показували, що вони можуть зробити, коли їм надається військова, економічна та політична підтримка, якої вони потребують", - зазначила глава британського уряду.

Трасс має намір вказати світовим лідерам на недавній успіх контрнаступу Збройних Сил України як приклад того, чого вони можуть досягти із західною підтримкою, і закликатиме до довгострокової підтримки країни.

Вона додала, що її послання народу України полягає в наступному: "Велика Британія продовжуватиме стояти за вами на кожному етапі шляху. Ваша безпека - це наша безпека".

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