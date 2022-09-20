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Рашисти вдарили по Бахмуту, Авдіївці, Торецьку. Пошкоджені багатоповерхівки. Під завалами можуть бути люди. ФОТОрепортаж

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Поліція задокументувала 15 російських воєнних злочинів. Окупанти прицільно б’ють по оселях та інфраструктурі. У Бахмуті під завалами можуть залишатися люди, триває рятувальна операція.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на дані від Нацполіції.

Рашисти вдарили по Бахмуту, Авдіївці, Торецьку. Пошкоджені багатоповерхівки. Під завалами можуть бути люди 01

Ворог здійснив дев’ять вогневих атак на Авдіївку. Уражень також зазнали міста Торецьк, Бахмут, села Дорожнє, Єлизаветівка, Хромове, Яковлівка. Є загиблі мирні мешканці. Знищено та пошкоджено 10 цивільних об‘єктів – 7 житлових будинків, цехи коксохімічного заводу, залізничний вокзал.

Рашисти вдарили по Бахмуту, Авдіївці, Торецьку. Пошкоджені багатоповерхівки. Під завалами можуть бути люди 02

"Вночі окупанти завдали авіаудару по Бахмуту. Зруйновано багатоквартирний будинок, виникла пожежа. Під завалами можуть знаходитися двоє людей. На місці працюють поліцейські і рятувальники. За попередню добу зафіксовано обстріли міста Часів Яр, де зазнали руйнувань школа та дві п’ятиповерхівки, а також черговий удар по Миколаївці – пошкоджено шість приватних будинків", - йдеться у повідомленні.

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Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження.


Рашисти вдарили по Бахмуту, Авдіївці, Торецьку. Пошкоджені багатоповерхівки. Під завалами можуть бути люди 03
Рашисти вдарили по Бахмуту, Авдіївці, Торецьку. Пошкоджені багатоповерхівки. Під завалами можуть бути люди 04

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Рашисти вдарили по Бахмуту, Авдіївці, Торецьку. Пошкоджені багатоповерхівки. Під завалами можуть бути люди 05
Рашисти вдарили по Бахмуту, Авдіївці, Торецьку. Пошкоджені багатоповерхівки. Під завалами можуть бути люди 06

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