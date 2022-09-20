Рашисти вдарили по Бахмуту, Авдіївці, Торецьку. Пошкоджені багатоповерхівки. Під завалами можуть бути люди. ФОТОрепортаж
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на дані від Нацполіції.
Ворог здійснив дев’ять вогневих атак на Авдіївку. Уражень також зазнали міста Торецьк, Бахмут, села Дорожнє, Єлизаветівка, Хромове, Яковлівка. Є загиблі мирні мешканці. Знищено та пошкоджено 10 цивільних об‘єктів – 7 житлових будинків, цехи коксохімічного заводу, залізничний вокзал.
"Вночі окупанти завдали авіаудару по Бахмуту. Зруйновано багатоквартирний будинок, виникла пожежа. Під завалами можуть знаходитися двоє людей. На місці працюють поліцейські і рятувальники. За попередню добу зафіксовано обстріли міста Часів Яр, де зазнали руйнувань школа та дві п’ятиповерхівки, а також черговий удар по Миколаївці – пошкоджено шість приватних будинків", - йдеться у повідомленні.
Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження.