Рашисти вдарили по Бахмуту, Авдіївці, Торецьку. Пошкоджені багатоповерхівки. Під завалами можуть бути люди. ФОТОрепортаж

Поліція задокументувала 15 російських воєнних злочинів. Окупанти прицільно б’ють по оселях та інфраструктурі. У Бахмуті під завалами можуть залишатися люди, триває рятувальна операція.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на дані від Нацполіції.

Ворог здійснив дев’ять вогневих атак на Авдіївку. Уражень також зазнали міста Торецьк, Бахмут, села Дорожнє, Єлизаветівка, Хромове, Яковлівка. Є загиблі мирні мешканці. Знищено та пошкоджено 10 цивільних об‘єктів – 7 житлових будинків, цехи коксохімічного заводу, залізничний вокзал.

"Вночі окупанти завдали авіаудару по Бахмуту. Зруйновано багатоквартирний будинок, виникла пожежа. Під завалами можуть знаходитися двоє людей. На місці працюють поліцейські і рятувальники. За попередню добу зафіксовано обстріли міста Часів Яр, де зазнали руйнувань школа та дві п’ятиповерхівки, а також черговий удар по Миколаївці – пошкоджено шість приватних будинків", - йдеться у повідомленні.

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Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження.







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