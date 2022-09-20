Росія передислоковує підводні човни з Криму до Новоросійська через загрозу ракетних ударів, - британська розвідка

Підводні човни виводять через загрозу ракетних ударів.

Про це повідомляє Міноборони Великої Британії з посиланням на дані британської розвідки, інформує Цензор.НЕТ

"Командування Чорноморського флоту Росії майже напевно передислокувало свої підводні човни класу "Kilo" з порту приписки Севастополь до Новоросійська у Краснодарському краї на півдні Росії", - йдеться в повідомленні.

Головними причинами такої передислокації називають зміну рівня локальної загрози у зв'язку з посиленням українських можливостей дальнього удару. За останні два місяці атак зазнали штаб флоту та його головний аеродром морської авіації, що розташовані у Криму.

Гарантування базування Чорноморського флоту в Криму, ймовірно, було однією з мотивацій російського президента Володимира Путіна для окупації півострова в 2014 році. Зараз безпека бази прямо підірвана нинішньою агресією Росії проти України, відзначають у британській розвідці.

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