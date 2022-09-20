Росіянин, який їхав воювати в Україну, вбив таксиста у Воронезькій області РФ. ФОТО
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У Воронезькій області росіянин, який їхав воювати в Україну, вбив таксиста, який погодився підвезти його.
Про це повідомляє Telegram-канал "Сеятель ветра", інформує Цензор.НЕТ.
Інцидент стався 17 вересня в місті Розсош Воронезької області. Вбивцею виявився 24-річний Олександр Шевченко, який вирішив взяти таксі та вирушити на Донбас для участі у бойових діях проти України. З собою він мав пістолет ІЖ-71, з якого і було скоєно вбивство.
Жертвою став місцевий таксист – 58-річний Микола Гейченко (на фото). Шевченко вистрілив йому в голову, сховав труп таксиста в лісосмузі, а машину кинув в іншому місці та спробував перетнути кордон пішки, але був затриманий прикордонниками.