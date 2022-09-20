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Військові ЗСУ отримають зимовий одяг вчасно, - Міноборони

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Військові ЗСУ отримають зимовий одяг вчасно, - Міноборони
У Міністерстві оборони уклали усі договори із постачання зимового одягу.

Про це заявила заступник міністра оборони України Ганна Маляр під час телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

 "На сьогодні всі контракти Міноборони укладені. Мається на увазі на той весь обсяг який потрібен. І з наступного тижня ми очікуємо вже великі поставки. Тому що зараз у нас були поставки незначними партіями, але тепер ці партії збільшаться. Тому хвилюватися не треба", - запевнила Маляр.

У Міністерстві оборони України раніше зазначали, що постачальниками зимового одягу для військових ЗСУ будуть: українські виробники, імпорт за контрактами та матеріально-технічна допомога міжнародних партнерів.

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Топ коментарі

  • bazil rejestrowyj
    Авжеж, вчасно. Мабуть тому я зараз відправив братові на фронт автопічки. Інші знайомі теж без зимової форми мерзнуть, вже збираємо ... щоб їм купити щось.
  • Garry Grant
    Весь одяг не забудьте завезти в підвали Запоріжської ОДА. Там "ефективні менеджери" порєшают.
  • Нина Лабунская
    Вчасно - це по реальній погоді , а не по планам МО ... Зараз у нас вже нічна температура 6 градусів, а в полях та окопах ще холодніше .... Дивно, і чому це похолодання не "состикувалось" з планами видачі зимового одягу нашим військовим .... ???? Чи знову надіються на волонтерів ???
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