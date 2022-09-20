Військові ЗСУ отримають зимовий одяг вчасно, - Міноборони

У Міністерстві оборони уклали усі договори із постачання зимового одягу.

Про це заявила заступник міністра оборони України Ганна Маляр під час телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"На сьогодні всі контракти Міноборони укладені. Мається на увазі на той весь обсяг який потрібен. І з наступного тижня ми очікуємо вже великі поставки. Тому що зараз у нас були поставки незначними партіями, але тепер ці партії збільшаться. Тому хвилюватися не треба", - запевнила Маляр.

У Міністерстві оборони України раніше зазначали, що постачальниками зимового одягу для військових ЗСУ будуть: українські виробники, імпорт за контрактами та матеріально-технічна допомога міжнародних партнерів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Данія допоможе ЗСУ з військовою формою та зимовим одягом