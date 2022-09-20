Угорщина заявляє, що ЄС не повинен розглядати нові санкції проти Росії, - Reuters

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що Європейський Союз не повинен розглядати нові санкції проти Росії, оскільки це лише поглибить кризу енергопостачання та завдасть шкоди Європі.