Угорщина заявляє, що ЄС не повинен розглядати нові санкції проти Росії, - Reuters
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Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що Європейський Союз не повинен розглядати нові санкції проти Росії, оскільки це лише поглибить кризу енергопостачання та завдасть шкоди Європі.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.
"ЄС повинен... припинити згадувати про 8-й пакет санкцій, повинен перестати окреслювати заходи, які тільки ще більше посилять кризу енергопостачання", - заявив Сійярто.