Місія ЄС з військової допомоги Україні може бути створена у жовтні, - Боррель

Європейський Союз враховуватиме потреби української сторони під час визначення формату місії ЄС із військової допомоги Україні, рішення про створення якої ухвалюватиметься у жовтні.

Про це у Нью-Йорку за підсумками неформальної зустрічі міністрів закордонних справ країн ЄС перед початком Генасамблеї ООН заявив високий представник ЄС Жозеп Боррель, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Міністри продовжили обговорення дискусії про започаткування військової місії ЄС. Робота продовжується, і ми будемо бачити конкретні результати швидко… Сподіваюся, що наступна Рада міністрів ЄС із закордонних справ у жовтні буде здатною прийняти рішення", - сказав високий представник ЄС.

При цьому він зазначив, що опрацювання такого рішення просувається доволі швидко за європейськими стандартами. Міністри досягли політичної згоди щодо цієї місії під час неформальної зустрічі на початку вересня, відразу після сезону відпусток, та мають намір під час вже формальної зустрічі Ради міністрів ЄС у жовтні розглянути конкретні пропозиції щодо формату такої місії.

"Як ви розумієте, спочатку вони мають бути погоджені з українцями - якими є їхні потреби і як ми можемо привнести "додану вартість" у цю місію. Робота триває і я сподіваюсь, до наступної Ради міністрів ЄС, тому що немає жодної такої зустрічі до цього, - це рішення буде прийнято", - сказав Боррель.

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Він окремо наголосив, що сьогодні всі європейські міністри погодилися з необхідністю продовжувати військову допомогу України для її самозахисту. ЄС буде продовжувати таку допомогу в рамках так званого міжурядового Європейського фонду миру, який використовується для фінансування доставки зброї, і ця робота, за словами Борреля, буде здійснюватися "успішно та ефективно".