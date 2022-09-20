Росіяни відправили воювати з Україною загін з "опущених" в’язнів, - правозахисниця Романова

З колонії в Новгородській області воювати з Україною вирушили 70 в’язнів з найнижчої тюремної ієрархії.

Про це повідомила засновниця фонду "Русь сидящая" Ольга Романова, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Настоящее время.

"Нині вони вербують усіх. У ці вихідні було відправлено загін з ВК-7 Новгородської області, 70 людей відправлено на фронт із нижчої тюремної ієрархії, так звані відокремлені, вони ж "опущені". Чого раніше не могло бути", - розповіла вона.

За її словами, зараз в Росії вербують та відправляють воювати з Україною будь-яких в’язнів.

"З Тульської області написали: "Взагалі всіх забрали". Процитую: "Кривих, косих, з ВІЛ і так далі". Беруть прекрасно і наркоманські статті, зараз уже беруть і статті щодо сексуальних злочинів", - розповіла правозахисниця.

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За її словами, найбільше вербувальники зацікавлені у вбивцях, розбійниках та грабіжниках. Але загалом їх влаштовують будь-які в’язні.