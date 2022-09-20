Рада ЄС схвалила макрофінансову допомогу Україні на 5 млрд євро
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Рада ЄС офіційно ухвалила рішення терміново надати Україні 5 мільярдів євро додаткової макрофінансової допомоги.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Ради ЄС.
Зазначається, що ця фінансова допомога доповнює іншу підтримку ЄС Україні в гуманітарній, митній та оборонній сферах, а також у сфері розвитку.
"Європейський Союз підтримує Україну. Ми виконуємо свої обіцянки та допомагаємо гарантувати, що українська держава та її ключова інфраструктура можуть продовжувати функціонувати, незважаючи на агресивну війну Росії", - наголосив Міністр фінансів Чехії Збинек Станюра.
Цю макрофінансову допомогу в розмірі 5 мільярдів євро буде надано Україні у формі пільгових довгострокових позик.