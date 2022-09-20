Прикордонники знищили групу диверсантів, яка хотіла потрапити в тил наших військ

Диверсантів знищили, коли ті намагалися переплисти річку Сіверський Донець.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДПСУ.

"Один з прикордонних підрозділів, що діє на Святогірському напрямку знищив групу ворожих диверсантів. Диверсійна група намагалась переплисти річку Сіверський Донець та потрапити в тил наших військ. Прикордонники за допомогою тепловізора виявили підготовку противника до подолання водної перешкоди, а коли човен з чотирма диверсантами дістався середини ріки – відкрили вогонь. Під час обстрілу плавзасіб загарбників перекинувся. Тепловізор не зафіксував жодного окупанта, який би зміг вибратися на берег", - йдеться в повідомленні.

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