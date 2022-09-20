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Від кінця лютого українська ППО збила близько 55 російських винищувачів, - командувач ВПС США в Європі Гекер

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Від кінця лютого українська ППО збила близько 55 російських винищувачів, - командувач ВПС США в Європі Гекер
Російській Федерації не вдавалося встановити перевагу в повітрі над Україною. Сили протиповітряної оборони України від 24 лютого збили близько 55 російських винищувачів.

Про це на конференції з повітря, космосу та кібербезпеки у Вашингтоні заявив командувач ВПС США в Європі генерал Джеймс Гекер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.

Він зазначив, що Росія добре обізнана про засоби протиповітряної оборони України, але початкові удари Росії наприкінці лютого не змогли зруйнувати ці засоби захисту, такі як ракети класу "земля-повітря".

"Коли вони спробували ввести свої винищувачі та свої літаки в українські зони ураження ракетами, вони були збиті. Близько 55 російських винищувачів було збито комплексною системою протиповітряної та протиракетної оборони України", - сказав Гекер.

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В результаті, наголосив, генерал, через пів року війни російські літаки рідко літають углиб України, а натомість стріляють ракетами великої дальності.

Нагадаємо, станом на ранок 20 вересня загальні бойові втрати Росії з початку повномасштабного наступу на Україну 24 лютого становлять близько 54 810 військовослужбовців. За добу росіяни втратили 160 військовослужбовців, десятки одиниць військової техніки, зокрема літак і безпілотники.

Топ коментарі

  • Garry Grant
    А інші не винищувачі.
  • Alex_Dimitrov
    Гекер говорит только о подтвержденных фото и видео доказательствами с Орикса.
    Но авиация дело такое, подбитая машина может протянуть не просто десяток, а сотню километров, причем чаще всего уходят в сторону "своих". Упасть она может в такой глухой местности, куда и не подобраться для того, чтобы сфоткать. Поэтому зафиксировать сбитый и упавший самолет, особенно в обороне - достаточно трудно. Там как минимум вдвое больше сбитых.
    С другой стороны - не каждое попадание в самолет, даже если он задымил - равно его уничтожению, может и дотянуть до своих. Но даже в таком состоянии ремонт будет долгим.
    И наконец, третье, дружественный огонь, особенно с ПЗРК (которыми пользуются малообученные расчеты) никто не отменял. Десяток-другой мы сбили своих же целей.
    У рашистов кстати тоже самое.
  • буков
    Над Чернівцями, Львовом, Франківськом, Тернопілем, Луцьком, Хмельницьким, Житомиром, Черкасами, Черніговим, Сумами, Полтавою, Дніпром, Запоріжжям, Одесою, Кропивницьким, Вінницею, Ужгородом, Рівне теж не вдалося. Вдалося лише там, де залетів, вистрелив і втік.
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