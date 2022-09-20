Від кінця лютого українська ППО збила близько 55 російських винищувачів, - командувач ВПС США в Європі Гекер

Російській Федерації не вдавалося встановити перевагу в повітрі над Україною. Сили протиповітряної оборони України від 24 лютого збили близько 55 російських винищувачів.

Про це на конференції з повітря, космосу та кібербезпеки у Вашингтоні заявив командувач ВПС США в Європі генерал Джеймс Гекер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.

Він зазначив, що Росія добре обізнана про засоби протиповітряної оборони України, але початкові удари Росії наприкінці лютого не змогли зруйнувати ці засоби захисту, такі як ракети класу "земля-повітря".

"Коли вони спробували ввести свої винищувачі та свої літаки в українські зони ураження ракетами, вони були збиті. Близько 55 російських винищувачів було збито комплексною системою протиповітряної та протиракетної оборони України", - сказав Гекер.

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В результаті, наголосив, генерал, через пів року війни російські літаки рідко літають углиб України, а натомість стріляють ракетами великої дальності.

Нагадаємо, станом на ранок 20 вересня загальні бойові втрати Росії з початку повномасштабного наступу на Україну 24 лютого становлять близько 54 810 військовослужбовців. За добу росіяни втратили 160 військовослужбовців, десятки одиниць військової техніки, зокрема літак і безпілотники.