Влада Миколаївської області має план евакуації у разі аварії на Південноукраїнській АЕС, - Кім

Наразі загрози ядерної катастрофи немає.

Про це 20 вересня в ефірі загальнонаціонального телемарафону сказав голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, коментуючи вчорашній ракетний удар по території Південноукраїнської АЕС, інформує Цензор.НЕТ.

"У нас є плани евакуації у разі аварії на ПАЕС, адже це об’єкт підвищеної небезпеки й він давно розроблений. Є транспорт, окремий гарнізон, все, що стосується і 30-кілометрової зони, і далі. Усі маршрути складені. Але, на мою думку, Росія має зовсім з'їхати з глузду, щоб допустити ядерну катастрофу, тому що це буде крах для неї", - сказав Кім.

Також очільник області зазначив, що росіяни завдали удар 19 вересня по території АЕС ракетами з комплексу "Іскандер". Ці ракети є високоточними.

"Це свідчить про те, що вони усвідомлено били не по самому об'єкту, а щоб спробувати шантажувати Україну і схилити до переговорів", - наголосив Кім.

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