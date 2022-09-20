Зерновим коридором з українських портів вирушило ще 8 суден

Відвантаження зерна йде по плану.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення міноборони Туреччини у Twitter.

"Відвантаження зерна триває безпечно як і планувалося. Сьогодні з українських портів вирушили 8 суден із вантажем зерна", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, завдяки зерновій ініціативі з українських портів вже вийшло 159 суден. "Зерновим коридором" експортовано 3,6 мільйона тонн продовольства, з яких майже 2 мільйони тонн у вересні. Очікується, що на кінець вересня на початок жовтня буде експортовано зерно, яке зберігалось у портах. І велику частку в експорті буде займати новий урожай.

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