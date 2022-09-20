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Питання проведення псевдореферендуму на Запоріжжі обговорюють в окупованому Мелітополі

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Питання проведення псевдореферендуму на Запоріжжі обговорюють в окупованому Мелітополі
В окупованому Мелітополі почався так званий "загальнонародний з’їзд громадян", на ньому обговорюють проведення псевдореферендуму.

Про це повідомляє пропагандистське видання РИА Новости, інформує Цензор.НЕТ.

"У Мелітополі розпочався загальнонародний з'їзд громадян, на якому обговорять питання проведення у Запорізькій області референдуму щодо приєднання до Росії", - пише видання.

Місцеве видання "Ріа-Мелітополь" повдіомляє, що в місто звезли зрадників зі всіх окупованих територій Запорізької області.

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Топ коментарі

  • Gozzalik salonu
    ******* по нему химарсом
  • Alex Sav 8157c114
    уявіть-я навіть знаю цих громадян-опзж і всяка подібна ім шваль недобита
  • Amber
    На іхньому зібранні повинна бути Бавовна і це обов'язкоао
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