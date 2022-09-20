Вже відомо про загибель майже 6 тисяч цивільних в Україні від 24 лютого, але реальні цифри є значно вищими, - ООН

Управління Верховного комісара ООН із прав людини змогло підтвердити 5 916 випадків загибелі і 8 616 - поранення цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт організації.

Зауважується, що реальні цифри є значно вищими, оскільки отримання інформації з деяких місць, де тривають інтенсивні бойові дії, відбувається з затримкою та багато повідомлень все ще потребують підтвердження.

За даними УВКПЛ ООН, більшість зафіксованих втрат спричинені застосуванням вибухової зброї з великою зоною ураження, включаючи обстріли з важкої артилерії і реактивних систем залпового вогню, а також ракетними та авіаударами.

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Серед загиблих, за даними ООН, 379 дітей, серед поранених - 663.