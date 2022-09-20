Голова Військового комітету НАТО Бауер: "Альянс не перебуває у стані війни з Росією"

НАТО не перебуває у стані війни з Росією, попри допомогу, яка надається Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє видання ERR з посиланням на заяву голови військового комітету НАТО, адмірала Роба Бауера виданню.

"Ні. НАТО не перебуває в стані війни з Росією. Я повинен заявити про це дуже чітко. Якби Росія напала на одну з наших держав-членів, було б цілком ясно, і ми намагаємося дати зрозуміти це Росії з максимальною ясністю, що ми захищатимемо кожну п'ядь території нашого союзника. Тоді буде конфлікт Росії та НАТО. Але до цього моменту НАТО не воює з Росією", - сказав він.

Роб Бауер зауважив, що, дуже важливо, щоб Україна залишилася суверенною державою та Україні вирішувати, чим закінчиться війна.

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"НАТО своїми діями підтримує Україну та невід'ємне право України захищатися від країни, яка на неї нападає. Так записано у Статуті ООН. Тому правомірно, що члени НАТО та ще понад 20 інших країн підтримують Україну. Підтримують усіма способами, якими можуть", - додав Бауер.