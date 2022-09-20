Голова Військового комітету НАТО Бауер: "Альянс не перебуває у стані війни з Росією"
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє видання ERR з посиланням на заяву голови військового комітету НАТО, адмірала Роба Бауера виданню.
"Ні. НАТО не перебуває в стані війни з Росією. Я повинен заявити про це дуже чітко. Якби Росія напала на одну з наших держав-членів, було б цілком ясно, і ми намагаємося дати зрозуміти це Росії з максимальною ясністю, що ми захищатимемо кожну п'ядь території нашого союзника. Тоді буде конфлікт Росії та НАТО. Але до цього моменту НАТО не воює з Росією", - сказав він.
Роб Бауер зауважив, що, дуже важливо, щоб Україна залишилася суверенною державою та Україні вирішувати, чим закінчиться війна.
"НАТО своїми діями підтримує Україну та невід'ємне право України захищатися від країни, яка на неї нападає. Так записано у Статуті ООН. Тому правомірно, що члени НАТО та ще понад 20 інших країн підтримують Україну. Підтримують усіма способами, якими можуть", - додав Бауер.