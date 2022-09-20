Як підвищити ефективність антиросійських санкцій, - доповідь експертів
Про це йдеться у доповіді експертів Міжнародного центру перспективних досліджень, повідомляє Цензор.НЕТ.
Автори доповіді зазначають, що з топ-100 найбагатших росіян за версією журналу Forbes, санкції ЄС накладені на 26 осіб, США - на 17 осіб, Великої Британії - на 32 особи. Таким чином, менше третини топ-100 найбагатших росіян потрапили під обмеження. З топ-10 половина російських багатіїв не перебуває під санкціями, зокрема Владімір Лісін, Владімір Потанін, Павєл Дуров, Лєонід Міхєльсон, Андрєй Мельніченко та Вагіт Алєкпєров.
Експерти відзначили такі прогалини у запроваджених санкціях, як невключення деяких російських олігархів до санкційних списків через їх особливі відносини з європейськими політиками чи монархами.
Зокрема, вказується на відсутність у списках Алєксандра Лєбєдєва, який у минулому
працював у російській розвідці. Після анексії Криму він розказував про пріоритетність інвестування на території окупованого півострова та свою діяльність там, чого вже достатньо для запровадження санкцій. Але він спокійно перебуває у Великобританії, де придбав декілька ЗМІ, а його син зайняв місце в палаті лордів.
Іншою значною прогалиною є виключення з санкційних списків чи невключення в них окремих представників режиму шляхом судових позовів. Яскравим прикладом можна вважати Дмітрія Риболовлєва, який проживає у Монако і володіє місцевим футбольним клубом. Риболовлєв брав участь в операціях впливу російських спецслужб на американську внутрішню політику, що описав у своїх публікаціях відомий журналіст Л.Хардінг. Можливо, успішному уникненню санкцій сприяє його дружба з окремими європейськими монархами, зазначають експерти, а можливо - ефективне використання ним європейських та британських судових органів. Цікаво, що забезпечує уникнення Риболовлєвим санкційного режиму його адвокат - українка Тетяна Бершеда, дочка відомого українського дипломата Євгена Бершеди.
"Складається враження, що отримана успішна практика по вирішенню проблем російських олігархів у міжнародних судах зараз поставлена нею на конвеєр. Успішні адвокатські історії у Монако дозволили їй створити "адвокатський бутік для ультра-топ багатіїв", як вона сама назвала свою компанію, у облюбованих російськими олігархами Лондоні та Лозанні", зазначається у доповіді.
Прецеденти зняття чи обходження санкцій вже існують, окремі країни-члени ЄС починають лобіювати виключення певних осіб з санкційних списків. Тому Україна має чітко надати свої контраргументи і визначити позицію: лише офіційної зміна позиції російських олігархів, публічне засудження війни і путінського режиму, підтримка України, у тому числі фінансова, може бути єдиною підставою для початку перегляду санкційного режиму, пишуть експерти.
"Необхідно повністю перекрити та викорінити способи оминути існуючі обмеження, які мають вкрай негативний вплив на весь санкційний механізм і не достатньо впливають на країну - агресора", - підсумували експерти Міжнародного центру перспективних досліджень в своїй доповіді.