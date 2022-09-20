В окупованому Криму на адмінмежі з Херсонщиною війська РФ будують фортифікаційні споруди
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На адмінмежі з Херсонською областю фіксують зведення фортифікаційних споруд для російських військ.
Про це повідомляє Представництво Президента України в АРК, інформує Цензор.НЕТ.
"На адмінмежі з Херсонською областю помічено зведення фортифікаційних споруд для особового складу та важкої техніки російських військ", - йдеться в повідомленні.
Водночас в окупованому Криму на заправках вішають об’яви, де шукають "добровольців" до російської 810-ї бригади морської піхоти для виконання завдань "спеціальної військової операції", за даними Генштабу ця бригада втратила 85% особового складу.