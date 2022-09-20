Міжнародні постачальники продовольства і добрив не хочуть мати справу з РФ, - Боррель

ЄС не запроваджував жодних санкцій на поставки на зовнішні ринки продовольства та добрив російського виробництва, але міжнародні ринкові оператори, залучені до таких поставок, самі не хочуть мати справу з країною, яка вбиває і викрадає мирне населення у сусідній країні та провокує глобальну продовольчу кризу.

Про це у Нью-Йорку за підсумками неформальної зустрічі міністрів закордонних справ країн ЄС перед початком Генасамблеї ООН заявив високий представник ЄС Жозеп Боррель, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Я хочу підкреслити, що наші санкції спрямовані проти російської економіки війни, а не проти продовольства або сільського господарства (Росії. - Ред.). Ніхто не вводить санкції на торгівлю добривами між третіми країнами і росією. Навіть ми продовжуємо імпортувати добрива з Росії, з певним лімітом, тож як ми можемо заперечувати, щоб їхні добрива потрапляли до інших країн?", - зауважив Боррель.

"Але багато операторів не хочуть надалі мати справу з Росією. Це їхній вибір. Не тому, що вони повинні так робити, а тому, що вони не хочуть цього робити. Це називається "надмірне виконання". Вони можуть (постачати. - Ред.), але не роблять цього. Не тому, що запроваджені санкції, а за наслідками непевності у веденні бізнесу з режимом, який вбиває та викрадає мирних людей у сусідній країні. Саме ця війна погіршує глобальну продовольчу кризу", - додав високий представник ЄС.

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