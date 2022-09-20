У Бельгії будують тимчасові селища для українських біженців

У бельгійському муніципалітеті Гент збудують населений пункт, де зможуть розмістити близько 600 українських біженців.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

Муніципальна адміністрація Гента та регіональний уряд Фландрії оголосили, що селище розмістять поруч із населеним пунктом Оостаккер.

"Ми відзначаємо, що житла все ще не вистачає. Останніми днями було досягнуто принципової угоди з власником землі. Ідея полягає в тому, щоб селище було готове до використання до початку 2023 року. Підготовчі роботи розпочнуться у вересні-жовтні", - пояснив мер Гента Матіас Де Клерк.

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Завдяки цьому новому селищу, де розмістять приблизно 200 житлових одиниць, Гент готується прийняти 332 біженців з України, про яких зараз піклуються приймаючі сім’ї. Місто також пропонує невеликі колективні притулки в кількох локаціях Гента на 120 місць.

"Зараз у Фландрії перебуває близько 16 тисяч українських біженців. "На цю мить ще достатньо вільних місць, але ми не знаємо, як розвиватиметься війна. Ось чому фламандський уряд вирішив надати додаткові кошти для селища", - сказав міністр внутрішніх справ Фландрії Барт Сомерс. У травні видання VRT інформувало, що у Фландрії є 20 000 місць постійного житла для українських переселенців.

Всього у Бельгії перебуває близько 52 тисячі українських біженців.

Про ініціативу будувати окремі селища для українських переселенців повідомлялося й раніше. Так, в Антверпені перших мешканців прийняли ще у травні.

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Нагадаємо, Бельгія планує надати додаткову військову допомогу Україні на 12 мільйонів євро на додаток до попередньої допомоги у розмірі 45 мільйонів євро.