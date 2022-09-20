США розглядають постачання Україні танків M1 Abrams

Вашингтон розглядає можливість постачання Києву основних бойових танків США M1 Abrams, але Збройні Сили України мають показати здатність не лише володіти цими бойовими машинами, а й підтримувати їх у робочому стані та обслуговувати.

Про це на брифінгу заявив офіційний представник Пентагону, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.

Журналіст відзначив візит трьох нардепів Ради до столиці США на початку осені, які, серед іншого, лобіювали там зняття блокади Заходу на постачання сучасної бронетехніки для ЗСУ.

Співробітник Міноборони США погодився, що "це справді важлива сфера можливостей для українців".

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Він багатослівно пояснив, у чому проблема: "Коли ми дивимося на довгострокові потреби України, ми розуміємо, що настане день, коли вони, можливо, захочуть здійснити перехід і, можливо, їм доведеться перейти на моделі, сумісні з НАТО. Ми завжди дуже уважно ставимося до будь-якого нового обладнання, яке постачаємо Україні, або яке надають наші союзники, наші партнери, щоб забезпечити суттєве навчання, технічне обслуговування та підтримку - та розгляд питань підтримки. Тому ми хочемо переконатися, що коли ми надаємо можливості, все це береться до уваги".

Журналіст продовжив наполягати: "Ви розглядаєте [передачу] танків, як вони просять, чи це табу?"

Представник Пентагону відповів: "Танки абсолютно на столі [для обговорення], поряд з іншими областями. Ми дивимося на ЗСУ загалом і думаємо на майбутнє, які можливості їм будуть потрібні і як США та наші союзники зможуть підтримати Україну в нарощуванні цих можливостей".

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Його знову попросили бути детальніше і чіткіше у формулюваннях: "Окей. Тобто, знову ж таки, - танки на майбутнє, а не на поточні бої у найближчі місяці, вірно?"

"З погляду участі в актуальних боях, наявні танки, які можуть бути надані дуже швидко практично без підготовки, є радянськими танками. Але ми, безумовно, відкриті для інших варіантів за умови, що подбають про навчання, технічне обслуговування та підтримку", - відповів спікер Міноборони США.