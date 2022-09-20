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Росіяни вилучили усі українські книжки з бібліотек окупованого Мелітополя

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Росіяни вилучили усі українські книжки з бібліотек окупованого Мелітополя
Особливо тішаться росіяни вилученням україномовної дитячої літератури.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Центр національного супротиву

"Окупанти відрапортували про вилучення "нацистської" літератури з бібліотек мелітопольського району. В межах цієї "акції" поліцаї фактично вилучили всю україномовну літературу, й не лише книжки стосовно АТО. Зокрема окупанти пишаються вилученням дитячих книжок, адже ті "спотворюють" історію України й нав’язують "нацистські цінності", - йдеться в повідомленні. 

У Центрі національного супротиву вкотре закликали місцевих мешканців залишити регіон і не ставати живим щитом для окупанта.

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Топ коментарі

  • Dima30
    Без української мови немає української нації ,тому вони знищують книги та носіїв української мови та культури і це відбувається останні 300 років, а не з 2014 року...
  • Ksenia VB
  • IgorYakovlevich
    Обыкновенный фашизм.
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