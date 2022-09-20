Через обстріли близько половини будинків у Миколаєві не мають вікон, - Сєнкевич

У Миколаєві практично кожен другий житловий будинок не має вікон через постійні обстріли - комунальники забивають їх фанерою та OSB-плитами.

Про це повідомив міський голова Олександр Сєнкевич на брифінгу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Із 3,3 тисячі житлових будинків, які є у місті Миколаєві, у 1,5 тисячі сьогодні немає вікон у результаті обстрілів. Наразі наші бригади працюють над тим, щоб забити їх фанерою та OSB-плитами, бо скління наразі нераціональне. Адже обстріли тривають і це може бути даремним витрачанням коштів", - сказав мер.

За його словами, наразі проблема ускладнюється ще й тим, що половина мешканців покинула місто і не живе у своїх домівках. Тому потрапити всередину квартири комунальники не можуть, отож доводиться застосовувати спеціальні підйомники або залучати верхолазів, щоб забити вікна ззовні.

"Я зрозумів, що ми самі не справляємося з таким обсягом роботи і можемо не встигнути до зими, тому я звернувся до Асоціації міст України по допомогу. Але наразі відгукнулося лише два міста - Одеса й Івано-Франківськ. Їхні бригади прибули до Миколаєва і допомагають місцевим комунальникам. Сподіваємося, що з їх допомогою ми встигнемо забити всі вікна до 1 листопада, але при умові, що їх кількість знову не збільшиться у результаті подальших обстрілів", - наголосив Сєнкевич.

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