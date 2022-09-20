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Розвідка не бачить ознак підготовки до перевороту у РФ, - Скібіцький

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Розвідка не бачить ознак підготовки до перевороту у РФ, - Скібіцький
Українська розвідка нині не спостерігає ознак підготовки до воєнного або політичного перевороту в Російській Федерації.

Про це розповів в інтерв’ю Kyiv Post представник Головного управління розвідки Міноборони генерал-майор Вадим Скібіцький, інформує Цензор.НЕТ.

"Це питання складне, але можу сказати, ми поки не бачимо ознак, що там може бути воєнний або політичний переворот. Можливо, він десь зріє, але сьогодні чітких ознак нема", - сказав Скібіцький.

За його словами, це спричинено передусім тим, що в російському суспільстві дуже високий відсоток підтримки Володимира Путіна як президента. Також в Кремлі існує чіткий контроль: Путін обмежив коло людей, які працюють з ним.

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"Це його довірені особи, які мають владні повноваження і не допустять зміни режиму, тому що тоді закінчиться і їхня політична та воєнна кар’єра", - сказав Скібіцький.

Крім того, усі матеріальні блага зараз саме у людей з оточення Путіна, пояснив він.

Топ коментарі

  • Друг Народа
    Ця розвідка ***** не бачила і того що напад на УКраїну буде 24.02.... А зараз аби щось ********* , своїми зрадниками займіться ідіоти
  • Vlad 7ee1421c
    Розвидка кричала накануне 24 февраля что нападения не будет ,мало сил у эрэфии,просчитались!И сейчас не видят,нахх такая розвидка спрашивается??
  • Joshua Merlin
    это кто, булданов, сожительствующий с гогилашвили (поставщиком наркоты с оккупированных территорий) и егойной бабой в одном доме, не видит признаков... Олег Соскин сегодня сказал золотые слова - часть ыдыйотов из офиса пердизента, а также булданов, отстранены от доступа к реальной развединформации... вопрос - откуда достоверные (?) разведданные у скибицкого если он сидит под булдаковым..?
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