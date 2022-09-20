"Референдум" на окупованих Донеччині та Луганщині хочуть провести з 23 по 27 вересня (оновлено)

Так званий "референдум" на окупованій частині Луганщини проведуть 23-27 вересня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пропагандистське видання ТАСС.

"Референдум про входження "ЛНР" до складу Росії відбудеться з 23 по 27 вересня", - сказав "перший заступник спікера парламенту республіки".

Ватажок Денис Пушилін також повідомив, що "референдум" на окупованій частині Донеччині проведуть з 23 по 27 вересня.

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