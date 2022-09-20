Новини • Агресія Росії проти України

Захоплену в окупантів техніку вивчають та модернізують для використання проти країни-агресора, - Укроборонпром

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Захоплену в окупантів техніку вивчають та модернізують для використання проти країни-агресора, - Укроборонпром
Україна запровадила процедури з вивчення й модифікації захопленої у російських окупантів техніки та її використання проти самої країни-агресора.

Про це заявив гендиректор концерну "Укроборонпром" Юрій Гусєв в інтерв'ю Foreign Policy, повідомляє Цензор.НЕТ.

"У нас є спеціальні науково-дослідні установи, які вивчають усю цю російську техніку та озброєння, і є свої конструкторські бюро, які розшукують цю військову техніку та озброєння з Росії", - сказав він.

Але Гусєв підкреслив, що довгострокова стратегія для України полягає в отриманні іноземних трансферів технологій, наприклад зі США. А також у створенні спільних підприємств зі світовими оборонними компаніями для виробництва більш ефективної зброї.

"З 24 лютого ми працюємо в режимі 24/7. Ми перенесли деякі наші підприємства через проблеми з безпекою та ракетні атаки. Ми працюємо з партнерами, щоб створити тут, в Україні, підприємства з обслуговування та ремонту західної зброї та техніки", - сказав гендиректор концерну.

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Топ коментарі

  • Right Right 2d264255
    Останні 3 роки нічого не виділялось на закупівлю нової техніки
  • Mykola Trofimenko 138bf09c
    А де виділення нормального бюджету на оборонну промисловість та створення держзамовлень? Здається, у період 2014-2019 з цим було набагато краще
  • олег иванов 9d1a2ffb
    Гусєв,так поміняйте назву з "Укроборонпром" на "Трофейна команда" і не тягніть гроші з бюджету собі на зарплатню.Вивчити затрофеєну техніку хлопці на фронті і без вас ,дармоїдів, зможуть.
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