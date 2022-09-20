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Лукашенко готовий піднімати військових по тривозі: Не допущу удару в спину Росії

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Лукашенко готовий піднімати військових по тривозі: Не допущу удару в спину Росії
Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, заявив, що його країна готова прикрити Росію, й закликав місцеву владу не боятися піднімати по тривозі війська.

Слова Лукашенка цитує білоруське державне інформагентство Белта, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Не треба нам дорікати, що ми там в Україні збираємося воювати та інше. Нам треба захистити свою вітчизну. І що стосується підтримки Росії, ще раз підтверджую: через Білорусь жодного удару в спину, в бік, збоку, з флангів по російських військах бути не повинно. І не буде", - сказав Лукашенко.

Він назвав "небезпечно" ситуацію в умовах війни Росії проти України, закликав підконтрольну йому владу нічого не боятися і піднімати по тривозі не лише регулярні війська, але й народне ополчення, яке начебто формується.

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"Не треба нічого боятися. Треба нам підняти по тривозі якусь військову частину за нормами воєнного часу, значить, треба. Треба відмобілізувати її, щоб ми бачили, чи живі люди, які приписані до цієї частини, значить, треба її відмобілізувати. Треба територіальну оборону підняти, значить, треба. Треба народне ополчення - перевірити там на місці, що це за бійці у нас будуть, і яка в них зброя, значить, треба", - додав він.

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Топ коментарі

  • Тетяна Тать
    гітлер довоювався, а ти доп*здишся
  • Born 5ab2300a
    не бережеш ти себе григорич
  • Vasily Androshchook
    А Україні, наволоч, значить бити в спину можна?
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