Треба наростити потужності ОПК, вивчати західну військову техніку та вдосконалювати свою, - Путін

Російська оборонна промисловість має нарощувати виробничі потужності.

Про це заявив президент РФ Володимир Путін під час наради щодо розвитку ОПК РФ, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на російські ЗМІ.

"Треба наростити виробничі потужності низки підприємств оборонної промисловості, вивчати західну військову техніку, яка використовується в Україні, вдосконалювати свою, робити це швидко та ефективно", - зазначив він.

Крім того, після запровадження масштабних санкцій проти РФ Путін наголошує на необхідності перевести оборонну промисловість РФ на використання виключно російських складових.

"В оборонній промисловості потрібно провести 100% заміщення імпорту і не знижувати якість виробництва російської техніки", - додав Путін.

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