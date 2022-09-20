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Через наступ ЗСУ багато російських "добровольців" відмовляються воювати, - Пентагон

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Через наступ ЗСУ багато російських "добровольців" відмовляються воювати, - Пентагон
Російські "добровольці" відмовляються воювати після успішного наступу українських сил оборони під Харковом.

Про це повідомив на брифінгу представник Пентагону, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.

Кремль робить усе більше зусиль, щоб знайти нових військових і поповнити підрозділи в Україні, каже чиновник. Зокрема, намагаються вербувати ув'язнених у ПВК Вагнера.

"Однак росіяни діють так погано, що новини з Харківської області мотивували багатьох "добровольців" відмовитися воювати", - сказав представник Пентагону.

Загалом Росія не досягає стратегічної мети, зазначив чиновник. Російський диктатор Володимир Путін ставив завдання захопити всю Донецьку область до 15 вересня, але армія РФ явно не впоралася.

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Топ коментарі

  • Alex Alex 3b1a281f
    тільки побільше 200-х на раSSію може "промити мозги" руSSкій біомасі...

    всіх рашистів - путіністів на концерт кабздона в гундяївський рай!!

    ще раз повторюсь:

    раSSія це імперія Зла, країна терорист!
  • Мобильный крематорий
    В этом вся мразотность кацапни. Когда можно безнаказанно грабить, насиловать, пытать, убивать, то они в припрыжку бегут. Но если чувствуют, что получат ответку, то забиваются в норы и жалобно визжат.
  • Марина Кравець
    ну чому сиріцтво..вони ж молодняк як раз будуть набирати..
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