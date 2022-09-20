Через наступ ЗСУ багато російських "добровольців" відмовляються воювати, - Пентагон

Російські "добровольці" відмовляються воювати після успішного наступу українських сил оборони під Харковом.

Про це повідомив на брифінгу представник Пентагону, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.

Кремль робить усе більше зусиль, щоб знайти нових військових і поповнити підрозділи в Україні, каже чиновник. Зокрема, намагаються вербувати ув'язнених у ПВК Вагнера.

"Однак росіяни діють так погано, що новини з Харківської області мотивували багатьох "добровольців" відмовитися воювати", - сказав представник Пентагону.

Загалом Росія не досягає стратегічної мети, зазначив чиновник. Російський диктатор Володимир Путін ставив завдання захопити всю Донецьку область до 15 вересня, але армія РФ явно не впоралася.

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