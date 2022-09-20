Псевдореферендуми на окупованих територіях не дадуть Росії право на самозахист, - голова делегації Ради у Парламентській асамблеї НАТО Чернєв

"Референдуми" на окупованих територіях ще глибше заженуть Путіна у глухий кут.

Про це заявив голова постійної делегації України у парламентській асамблеї НАТО Єгор Чернєв, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, у зовнішньополітичному плані результати псевдореферендумів не будуть визнані ніким зі світових гравців.

"Відповідно, не буде визнане і право росії на самозахист та на використання ядерної зброї. Реакція світу на такий крок буде такою самою жорсткою, якою була б і без "референдумів", - пояснив Чернєв.

Водночас у внутрішньополітичному плані для Росії наслідки проведення псевдореферендумів будуть ще гіршими, додав він.

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"По-перше, втрата територій, які кремль оголосить російськими, буде мати ще більш гнітючий вплив на настрої всередині рф та продемонструє безпомічність і слабкість путіна.

По-друге, втрата анексованих території ще більше затягне війну та посилить внутрішню дестабілізацію в той час, як і частина внутрішніх еліт, і азійські партнери вже прямим текстом вимагають її припинення.

По-третє, за російським законодавством путіну доведеться оголошувати воєнний стан та мобілізацію, що зробить війну ще менш популярною та може призвести до соціального вибуху", - наголосив Чернєв.

Також, за його словами, в економічному плані на Росію чекатиме посилення санкційного тиску та перекриття останніх щілин паралельного імпорту, що ще більш знизить рівень життя росіян та поглибить технологічне відставання РФ від решти світу.

"Крім того, додатковим тягарем для економіки стане необхідність проводити мобілізацію. Війна буде з'їдати все більше ресурсів, значна частина з яких традиційно розкрадатиметься. В результаті ми бачимо просто істеричну поведінку путіна, який хапається за будь-яку можливість зберегти хоча б статус-кво, не кажучи вже про перемогу", - підсумував Чернєв.

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