Російському військовому повідомили про підозру за розстріл автівки з цивільними на Чернігівщині. Окупанта оголосять у міжнародний розшук

Слідчі Прилуцького районного відділу поліції під процесуальним керівництвом Прилуцької окружної прокуратури встановили анкетні дані та зібрали доказову базу, що свідчить про причетність російського військовослужбовця до розстрілу легкового автомобіля із чотирма мирними громадянами.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.

У ході слідства встановлено, що злочин був скоєний у кінці лютого 2022 року на території Ічнянської громади. 25-річний рядовий збройних сил Російської Федерації спільно зі своїми товаришами по службі (загалом близько десятка чоловік) зупинили легковий автомобіль. В салоні авто перебував водій та троє пасажирів. Окупанти, використовуючи автоматичну вогнепальну зброю та з метою умисного вбивства цивільних громадян, почали вести прицільний вогонь по автомобілю та людях.

"Від отриманих вогнепальних поранень 45-річна пасажирка автомобіля померла, 51-річний водій та 28-річна пасажирка отримали тілесні ушкодження. А ще один пасажир не постраждав", - йдеться у повідомленні.

За даними Нацполіції, військовому РФ оголошено про підозру у порушенні законів та звичаїв війни поєднаному з умисним вбивством (ч. 1 ст. 28, ч. 2 ст. 438 та ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 28 ст. 438 Кримінального Кодексу України).

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Наразі слідчий готує матеріали для оголошення підозрюваного у міжнародний розшук та для застосування процедури спеціального досудового розслідування, яка дозволить суду ухвалити вирок за відсутності обвинуваченого. Санкція ч. 2 ст. 438 КК України передбачає покарання у вигляді позбавленням волі на строк до п'ятнадцяти років або довічне позбавлення волі.

Триває досудове розслідування.