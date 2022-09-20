Російському військовому повідомили про підозру за розстріл автівки з цивільними на Чернігівщині. Окупанта оголосять у міжнародний розшук
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.
У ході слідства встановлено, що злочин був скоєний у кінці лютого 2022 року на території Ічнянської громади. 25-річний рядовий збройних сил Російської Федерації спільно зі своїми товаришами по службі (загалом близько десятка чоловік) зупинили легковий автомобіль. В салоні авто перебував водій та троє пасажирів. Окупанти, використовуючи автоматичну вогнепальну зброю та з метою умисного вбивства цивільних громадян, почали вести прицільний вогонь по автомобілю та людях.
"Від отриманих вогнепальних поранень 45-річна пасажирка автомобіля померла, 51-річний водій та 28-річна пасажирка отримали тілесні ушкодження. А ще один пасажир не постраждав", - йдеться у повідомленні.
За даними Нацполіції, військовому РФ оголошено про підозру у порушенні законів та звичаїв війни поєднаному з умисним вбивством (ч. 1 ст. 28, ч. 2 ст. 438 та ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 28 ст. 438 Кримінального Кодексу України).
Наразі слідчий готує матеріали для оголошення підозрюваного у міжнародний розшук та для застосування процедури спеціального досудового розслідування, яка дозволить суду ухвалити вирок за відсутності обвинуваченого. Санкція ч. 2 ст. 438 КК України передбачає покарання у вигляді позбавленням волі на строк до п'ятнадцяти років або довічне позбавлення волі.
Триває досудове розслідування.