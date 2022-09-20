Новини • Агресія Росії проти України

Експрацівника "Укрпошти" в Запорізькій області підозрюють у зраді: передав окупантам автівки підприємства

1 4839
Експрацівника "Укрпошти" в Запорізькій області підозрюють у зраді: передав окупантам автівки підприємства
Колишній працівник передав загарбникам автівки "Укрпошти" на 2,5 млн грн.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram Офісу Генерального прокурора

"За даними слідства, колишній механік Укрпошти почав співпрацювати з окупаційною владою РФ у м. Василівка Запорізької області. Він добровільно передав так званій "поліції" матеріальні ресурси підприємства, надавши можливість незаконним збройним та воєнізованим формуванням вільно розпоряджатися автомобілями Укрпошти вартістю майже 2,5 млн грн", - йдеться в повідомленні.

Чоловіку повідомлено про підозру у колабораційній діяльності. 

Читайте також на "Цензор.НЕТ": СБУ викрила ще 8 зрадників на Луганщині – "мера" окупованого Лисичанська, місцевих "прокурорів" і "поліцейських"

ТОП-новини

всі новини