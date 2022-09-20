Експрацівника "Укрпошти" в Запорізькій області підозрюють у зраді: передав окупантам автівки підприємства
1 4839
Колишній працівник передав загарбникам автівки "Укрпошти" на 2,5 млн грн.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram Офісу Генерального прокурора.
"За даними слідства, колишній механік Укрпошти почав співпрацювати з окупаційною владою РФ у м. Василівка Запорізької області. Він добровільно передав так званій "поліції" матеріальні ресурси підприємства, надавши можливість незаконним збройним та воєнізованим формуванням вільно розпоряджатися автомобілями Укрпошти вартістю майже 2,5 млн грн", - йдеться в повідомленні.
Чоловіку повідомлено про підозру у колабораційній діяльності.