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Гайдай про псевдореферендуми в "ЛДНР": РФ хоче закріпити адмінмежі окупованих територій, поки вони не просунулися у невигідний для неї бік

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Гайдай про псевдореферендуми в "ЛДНР": РФ хоче закріпити адмінмежі окупованих територій, поки вони не просунулися у невигідний для неї бік
Голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай пояснив, чому окупанти поспішають проводити "референдум" на окупованій території Луганщини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Враховуючи те, що на полі бою вони програють, то єдине, що їм залишилося, - це саме провести нашвидкуруч "референдуми", звісно, фейкові та з намальованими результатами, щоб приєднати окуповані території України до РФ", - пояснив він.

За словами Гайдая, окупанти хочуть якнайшвидше провести "референдум", щоб закріпити адмінмежі захоплених ними територій по лінії фронту, яка є наразі, поки вона не просунулася у невигідний для них бік.

Крім того, додав Гайдай, коли Україна звільнятиме свої території, Росія завдяки цим "референдумам" зможе заявити про нібито напад України на РФ.

Нагадаємо, російські загарбники проводитимуть псевдореферендуми на окупований територіях Донеччини та Луганщини з 23 по 27 вересня.

Також читайте: Псевдореферендум на окупованій Херсонщині хочуть провести з 23 по 27 вересня

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Топ коментарі

  • Тетяна Тать
    А тьотя Сара хоче негра
    заб'ємося, що тьотя Сара нєгра получе швидше, аніж путя визнання цього референдума?
  • Valter Valter
    Чтобы прилепить здесь *казус белли* нужно признание территорий в международном формате и ООН. А здесь с таким же успехом мы можем провести референдум о присоединении Москоуской Губернии к КНР
  • Підлога Маккартні
    А что еще можно было ожидать от кодла зеленых *********?
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