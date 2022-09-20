Німеччина заповнила газові сховища більш ніж на 90%

В очікуванні зими без російського газу Німеччина заповнила свої сховища на понад 90%.

Про це повідомили у німецькому Федеральному мережевому агентстві, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Загальний стан зберігання (газу) в Німеччині становить 90,07%", - йдеться у повідомленні.

Згідно з планами уряду, до 1 листопада сховища потрібно заповнити на щонайменш 95%. Ці обсяги приблизно відповідають стандартним обсягам споживання на січень-лютий.

Як відомо, з початку вересня "Газпром" повністю зупинив "Північний потік". Відтоді Німеччина отримує увесь газ через трубопроводи з Норвегії, Нідерландів та Бельгії, а ближче до кінця року на північному узбережжі почнуть роботу перші два СПГ-термінали. Як повідомлялося, Берлін домовляється про постачання також з ОАЕ, Катаром та африканськими країнами.

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Загалом у ЄС рівень заповненості сховищ становить в середньому 86% та випереджує графік, згідно з яким потрібно було досягти 80% до 1 листопада.

Газосховища слугують "буфером" і покликані компенсувати коливання споживання газу. В особливо холодні дні взимку до 60 відсотків споживання газу покривається зі сховищ.