Ні "референдуми", ні гібридна "мобілізація" нічого не змінять, Україна продовжить звільняти свої території, - Кулеба

Росія як була, так і залишається державою-агресором.

Про це у Twitter повідомив глава МЗС Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.

"Ані фейкові "референдуми", ані гібридна "мобілізація" нічого не змінять. Росія як була, так і залишається державою-агресором, яка незаконно окупує частину української землі. Україна має повне право звільняти свої території і буде надалі звільняти їх, що б там не казали в Росії", - наголосив міністр.

Нагадаємо, російські загарбники проводитимуть псевдореферендуми на окупований територіях Донеччини та Луганщини з 23 по 27 вересня.

Також псевдореферендум проведуть 23-27 вересня на окупованій частині Херсонщини.

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