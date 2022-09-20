Ні "референдуми", ні гібридна "мобілізація" нічого не змінять, Україна продовжить звільняти свої території, - Кулеба
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Росія як була, так і залишається державою-агресором.
Про це у Twitter повідомив глава МЗС Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.
"Ані фейкові "референдуми", ані гібридна "мобілізація" нічого не змінять. Росія як була, так і залишається державою-агресором, яка незаконно окупує частину української землі. Україна має повне право звільняти свої території і буде надалі звільняти їх, що б там не казали в Росії", - наголосив міністр.
Нагадаємо, російські загарбники проводитимуть псевдореферендуми на окупований територіях Донеччини та Луганщини з 23 по 27 вересня.
Також псевдореферендум проведуть 23-27 вересня на окупованій частині Херсонщини.