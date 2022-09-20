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Ні "референдуми", ні гібридна "мобілізація" нічого не змінять, Україна продовжить звільняти свої території, - Кулеба

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Ні "референдуми", ні гібридна "мобілізація" нічого не змінять, Україна продовжить звільняти свої території, - Кулеба
Росія як була, так і залишається державою-агресором.

Про це у Twitter повідомив глава МЗС Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.

"Ані фейкові "референдуми", ані гібридна "мобілізація" нічого не змінять. Росія як була, так і залишається державою-агресором, яка незаконно окупує частину української землі. Україна має повне право звільняти свої території і буде надалі звільняти їх, що б там не казали в Росії", - наголосив міністр.

Нагадаємо, російські загарбники проводитимуть псевдореферендуми на окупований територіях Донеччини та Луганщини з 23 по 27 вересня.

Також псевдореферендум проведуть 23-27 вересня на окупованій частині Херсонщини.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Гайдай про псевдореферендуми в "ЛДНР": РФ хоче закріпити адмінмежі окупованих територій, поки вони не просунулися у невигідний для неї бік

Топ коментарі

  • Castor Boris
    думаю эти референдумы нужны для внутренней повестки в раше. Людей свободных уже нет. Пока идет "сво" - лохторат мобилизацию не так поймет. А вот если это будет на бумаге кацапия, тогда мобилизация обязательная. Наконец скрепные слезут с попкорном от экрана и пойдут в окопы гнить. посмотрим на их "можем повторить". вот веселуха начнется...
  • Владислав Васильченко
    операция ***** зашла в анус орки требуют зрелищ - референдум присоединение и победа...
  • arye z.
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