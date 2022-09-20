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Чоловіки, в яких народилася третя дитина, мають право демобілізуватися, - Гончаренко

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Чоловіки, в яких народилася третя дитина, мають право демобілізуватися, - Гончаренко
Верховна Рада ухвалили закон про демобілізацію батьків, у яких під час служби народилася третя дитина.

Про це повідомляє нардеп "ЄС" Олексій Гончаренко, інформує Цензор.НЕТ.

"За" проголосував 331 депутат.

В Україні чоловіки, які мають трьох дітей - не підлягають мобілізації. Але ця норма не застосовувалася у разі, якщо батько вступив до лав ЗСУ, а третя дитина народилася вже після цього. Тоді чоловік не мав права на демобілізацію.

Після ухвалення закону новою причиною звільнення від військової служби під час військового стану стала наявність у військовослужбовця трьох і більше дітей віком до 18 років.

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Топ коментарі

  • Підлога Маккартні
    По хорошему мобилизировать нужно тех, кто уже продолжил свой род. А тех у кого детей нету, если убьют, то всё
  • govtva
    Кстати самыми большими паникерами были когда меня вызвали весной в военкомат это бездетные и холостяки.Странно но факт.
  • Irina So 2b51f28f
    Всё-таки правильнее будет мобилизировать грамотных и умелых ВОИНОВ!
    А то щас начнут третьего рожать срочно, чтобы от армии и ВОЙНЫ откосить? Хорошо, что хоть на троих детях остановились, а не на десяти)
    А как же слоган - Воевать за страну и свой народ - ЧЕСТЬ?
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