Глава МЗС Латвії: Відповіддю на псевдореферендуми окупантів мають стати санкції та зброя для України
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Міністр закордонних справ Латвії Едгар Рінкевич заявив, що відповіддю на "референдуми" Росії мають стати запровадження нових санкцій та постачання додаткової зброї Україні.
Про це він написав у твіттер, передає Цензор.НЕТ
За його словами, Росія просувається вперед з організацією фальшивих "референдумів" на тимчасово окупованих територіях України, але міжнародне співтовариство має відкинути цей крок.
Він зазначив, що у відповідь мають бути нові санкції проти РФ, а Україна має отримати більше зброї для звільнення своєї території.
"Ми мусимо сказати "ні" російському шантажу", - написав дипломат.
Російські пропагандистські ЗМІ сьогодні поширили інформацію про те, що підконтрольні Кремлю терористи ЛДНР "ухвалили рішення" щодо проведення псевдореферендумів на окупованих територіях Донецької та Луганської області у період між 23 та 27 вересня.